Челсі є головним претендентом, аби посійсти четверте місце в англійській Прем'єр-лізі.

Про це розповів головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью.

"Наразі Тоттенгем, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Шеффілд Юнайтед, Вулвергемптон, Евертон - ми всі андердоги. У нас є амбіції зайняти четверте місце, але не вистачає одного, двох, трьох очок, тому у Челсі є перевага.

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Челсі зараз є головним фаворитом в боротьбі за четверте місце, враховуючи, що Лестер відірвався від них на дев'ять очок", - відзначив Моурінью.