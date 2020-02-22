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Моурінью: Челсі – фаворит в боротьбі за четверте місце

Сьогодні 14:15 193 0
Жозе Моурінью прокоментував фаворита у боротьбі за четверте місце в АПЛ
Моурінью: Челсі – фаворит в боротьбі за четверте місце
#Моурінью, #Тоттенгем, #Челсі

Джерело - sportarena.com.

Челсі є головним претендентом, аби посійсти четверте місце в англійській Прем'єр-лізі.

Про це розповів головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью.

"Наразі Тоттенгем, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Шеффілд Юнайтед, Вулвергемптон, Евертон - ми всі андердоги. У нас є амбіції зайняти четверте місце, але не вистачає одного, двох, трьох очок, тому у Челсі є перевага.

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Челсі зараз є головним фаворитом в боротьбі за четверте місце, враховуючи, що Лестер відірвався від них на дев'ять очок", - відзначив Моурінью.

Нагадаємо, Моурінью не може перемогти у плей-оф Ліги чемпіонів з 2014 року.

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