Моурінью не може перемогти у плей-оф Ліги чемпіонів з 2014 року

Португальський спеціаліст має проблеми з подоланням плей-оф Ліги чемпіонів

В рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенгем Жозе Моурінью поступився РБ Лейпцигу з рахунком 0:1.

Про це повідомляє Sky Sports

Таким чином, головний тренер лондонського клубу Жозе Моурінью не може здобути перемогу в Лізі чемпіонів вже протягом шести років.

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Протягом цього часу португальський спеціаліст встиг зіграти 7 поєдинків - 4 матчі з Челсі, два з Манчестер Юнайтед і одну з Тоттенгемом.

Останній раз португалець вигравав матч ЛЧ у квітні 2014 року, коли Челсі переграв ПСЖ з рахунком 2:0.