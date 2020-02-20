 Моурінью не може перемогти у плей-оф Ліги чемпіонів з 2014 року | Футбол | Champion.com.ua
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Моурінью не може перемогти у плей-оф Ліги чемпіонів з 2014 року

Сьогодні 09:59 178 0
Португальський спеціаліст має проблеми з подоланням плей-оф Ліги чемпіонів
Моурінью не може перемогти у плей-оф Ліги чемпіонів з 2014 року
#Моурінью, #Тоттенгем

Джерело - sport.ua.

В рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенгем Жозе Моурінью поступився РБ Лейпцигу з рахунком 0:1.

Про це повідомляє Sky Sports

Таким чином, головний тренер лондонського клубу Жозе Моурінью не може здобути перемогу в Лізі чемпіонів вже протягом шести років.

Актуально: Тоттенгем - Лейпциг 0:1. Огляд матч

Протягом цього часу португальський спеціаліст встиг зіграти 7 поєдинків - 4 матчі з  Челсі, два з Манчестер Юнайтед і одну з Тоттенгемом.

Останній раз португалець вигравав матч ЛЧ у квітні 2014 року, коли Челсі переграв ПСЖ з рахунком 2:0.

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