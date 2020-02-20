Моурінью не може перемогти у плей-оф Ліги чемпіонів з 2014 року

Джерело - sport.ua.
В рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенгем Жозе Моурінью поступився РБ Лейпцигу з рахунком 0:1.
Про це повідомляє Sky Sports
Таким чином, головний тренер лондонського клубу Жозе Моурінью не може здобути перемогу в Лізі чемпіонів вже протягом шести років.
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Протягом цього часу португальський спеціаліст встиг зіграти 7 поєдинків - 4 матчі з Челсі, два з Манчестер Юнайтед і одну з Тоттенгемом.
Останній раз португалець вигравав матч ЛЧ у квітні 2014 року, коли Челсі переграв ПСЖ з рахунком 2:0.