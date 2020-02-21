Чорноморець програв польському клубу у контрольному матчі

Одесити програли на зборах у Туреччині

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець програв польському клубі у контрольному матчі

Сьогодні, 21 лютого, на зборах у Туреччині у контрольному матчі одеський Чорноморець зустрічався з польською командою Чорноморець – Сталь Мелець.

На початку другого тайму Норенков після подачі з кутової позначки відкрив рахунок. Але далі польська команда змогла не лише зрівняв рахунок, але і вирвати перемогу. Дубль оформив Жиро.

Контрольний матч

21 лютого

Чорноморець – Сталь Мелець 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Норенков, 1:1 - 70 Жиро, 1:2 - 87 Жиро

Раніше, Чорноморець підписав українського воротаря.

Нагадаємо, Оболонь Бровар підписала екс-гравця Чорноморця.