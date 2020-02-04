Оболонь підписала екс-гравця Чорноморця

Олександр Голіков буде виступати за Оболонь

Джерело - Оболонб Бровар.

Колишній захисник Чорноморця Олександр Голіков перейшов у Оболонь Бровар.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Гравець підписав однорічний контракт. У новому клубі він буде виступати під 17 номером.

Останнім клубом гравця був одеський Чорноморець.

Також, Голіков грав за клуби ФК Арсенал-Київ, ФК Полтава, ФК Шахтар (Донецьк), ФК Львів, ФК Зоря (Луганськ), ФК Макіїввугілля (м. Макіївка, Донецька область), ФК Енергія (м. Нова Каховка, Херсонська область), ФК Суми.

Нагадаємо, Оболонь Бровар призначила нового головного тренера.

Раніше, Ковалець залишив Оболонь Бровар.