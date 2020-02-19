Манчестер Сіті може взяти участь у Лізі чемпіонів сезону 2020/2021 років

Все залежить від того, наскільки довго буде розглядатися апеляція клубу

Манчестер Сіті зможе взяти участь у Лізі чемпіонів сезону 2020/2021 років.

Про це повідомляє Reuters.

Клуб не згоден з таким рішенням відсторонити від участі у Лізі чемпіонів сезонів 2020/2021 і 2021/2022 і має намір подати протест до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS).

З урахуванням графіка роботи CAS, рішення у справі Сіті може бути прийнято аж на початку 2021 року. При прискореному розгляді справи рішення буде прийнято вже на початку червня поточного року.

При цьому, якщо рішення буде прийнято вже в 2021 році, Манчестер Сіті може добитися тимчасового призупинення дискваліфікації і взяти участь в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Якщо після цього апеляція Сіті не буде задоволена, то клуб пропустить єврокубкові сезони 2021/2022 та 2022/2023.

Раніше, Манчестер Сіті звинувачує трьох європейських грандів у власній дискваліфікації.

Нагадаємо, англійський клуб, дискваліфікували на два роки від участі у турнірах під егідою УЄФА.