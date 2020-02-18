 Манчестер Сіті звинувачує трьох європейських грандів у власній дискваліфікації | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті звинувачує трьох європейських грандів у власній дискваліфікації

Сьогодні 18:55 572 0
МанСіті вважає, що на рішення УЄФА вплинули могутні конкуренти
Манчестер Сіті звинувачує трьох європейських грандів у власній дискваліфікації
#Манчестер Сіті, #Гвардіола

Джерело - football24.ua.

Дізнавшись про сувору дискваліфікацію з Ліги чемпіонів, керівництво Манчестер Сіті почало звинувачувати трьох європейських грандів - Реал, ПСЖ та Баварію.

Про це повідомляє The Athletic.

Керівництво Сіті вважає, що всі перелічені вище клуби чинили тиск на УЄФА, щоб той прийняв максимально жорстке рішення.

Джерела в клубі наполягають, що Мадрид, Баварія та інші англійські клуби фактично змусили УЄФА дискваліфікувати містян з Ліги чемпіонів. Ще один ініціатор постанови – ПСЖ, який нещодавно дивом уникнув санкцій. Насер Аль-Хелайфі засідає у виконавчому комітеті УЄФА як один із двох представників Європейської асоціації клубів.

Нагадаємо, англійський клуб, дискваліфікували на два роки від участі у турнірах під егідою УЄФА.

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