Бернлі потролив Артету після скарги на високий газон

Джерело - Чемпіон.
Бернлі у Twitter-акаунті змінив обкладинку, тим самим потролив головного тренера Арсеналу Мікеля Артету.
Нагадаємо, матч між канонірами і Бернлі закінчився з рахунком 0:0, а іспанський фахівець поскаржився на дуже високу траву на стадіоні, яка, за його словами, завадила його підопічним здобути перемогу в тій зустрічі.
Англійський клуб вирішив відповісти на це, поставивши на обкладинку свого акаунту в цій соціальній мережі газон, який став причиною нічийного результату матчу.
Hey Mikel,— ESPN UK (@ESPNUK) February 3, 2020
What happened against Burnley? pic.twitter.com/cWCGqnHJca
Нагадаємо, Шахтар не отримував пропозицій від Арсенала по трансферу Матвієнка.