Бернлі потролив Артету після скарги на високий газон

Клуб змінив обкладинку у Twitter

Джерело - Чемпіон.

Бернлі у Twitter-акаунті змінив обкладинку, тим самим потролив головного тренера Арсеналу Мікеля Артету.

Нагадаємо, матч між канонірами і Бернлі закінчився з рахунком 0:0, а іспанський фахівець поскаржився на дуже високу траву на стадіоні, яка, за його словами, завадила його підопічним здобути перемогу в тій зустрічі.

Англійський клуб вирішив відповісти на це, поставивши на обкладинку свого акаунту в цій соціальній мережі газон, який став причиною нічийного результату матчу.

Hey Mikel,



What happened against Burnley? pic.twitter.com/cWCGqnHJca — ESPN UK (@ESPNUK) February 3, 2020

Нагадаємо, Шахтар не отримував пропозицій від Арсенала по трансферу Матвієнка.