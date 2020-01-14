 Вальверде офіційно залишив Барселону | Футбол | Champion.com.ua
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Вальверде офіційно залишив Барселону

Сьогодні 05:11 187 0
Іспанець працював з 2017 року
Вальверде офіційно залишив Барселону
#Вальверде, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона розірвала контракт з головним тренером команди Ернесто Вальверде. 

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Іспанський фахівець очолив каталонців в 2017 році. На чолі блаугранас він виграв двічі Ла-Лігу, Кубок Іспанії-2017/18 і Суперкубок Іспанії-2018. 

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