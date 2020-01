Вальверде офіційно залишив Барселону

Каталонська Барселона розірвала контракт з головним тренером команди Ернесто Вальверде.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Іспанський фахівець очолив каталонців в 2017 році. На чолі блаугранас він виграв двічі Ла-Лігу, Кубок Іспанії-2017/18 і Суперкубок Іспанії-2018.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e