Перша перемога Шахтаря над Поліссям та дебютний гол Аліссона: огляд матчу Кубку України

Сьогодні, 23 квітня, відбувся півфінальний матч Кубку України з футболу, в якому донецький Шахтар в овертаймах вирвав перемогу над житомирським Поліссям.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Це перша перемога "гірників" над "вовками" за часів незалежної України. До цього команда зіграла з житомирським колективом 4 гри, не забивши жодного голу – три поразки, одна нульова нічия.

Переможний гол забив новачок донеччан Алісон Сантана. Це дебютний результативний удар для бразильця.

Огляд матчу

Кубок України з футболу

1/2 фіналу, 23 квітня

Полісся – Шахтар 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 113 Алісон

Полісся: Кудрик, Тейлор (Віалле 98), Чоботенко, Матич (Таллес 77), Михайліченко, Бабенко, Сарапій, Гуцуляк (Андрієвський 68), Крушинський, Назаренко, Батіста (Брістрич 114).

Шахтар: Різник, Вінісіус, Бондар, Грам, Педро Енріке, Матвієнко (Назарина 100), Бондаренко (Судаков 82), Марлон (Криськів 100), Педріньо (Алісон 91), Кевін, Егіналду (Траоре 82).

Попередження: 50 – Гуцуляк, 57 – Сарапій, 101 – Бабенко, 103 – Тобіас, 120 – Коста

Нагадаємо, першим фіналістом стало київське Динамо, яке у Львові розгромило Буковину. Фінал турніру відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні в Житомирі.