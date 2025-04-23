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Сенсаційна перемога господарів: огляд матчу Парма – Ювентус

Руслан Травкін — 23 квітня 2025, 22:25
Сенсаційна перемога господарів: огляд матчу Парма – Ювентус
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Сенсаційною перемогою господарів завершився матч у межах 33 туру Серії А між Пармою та Ювентусом.

Гол Пеллегріно дозволив Пармі здобути вікторію з рахунком 1:0.

Огляд матчу

Футбол – Серія А
33 тур, 23 квітня

Парма – Ювентус 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Пеллегріно (45+1)

Парма тепер має 31 очко, відірвавшись від зони вильоту на 6 балів. Ювентус ділить 5-6 місце з Лаціо, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 1 пункт.

У наступному турі "Стара Синьора" зіграє вдома прийме Монцу. Поєдинок пройде 27 квітня.

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