Сенсаційна перемога господарів: огляд матчу Парма – Ювентус

Сенсаційною перемогою господарів завершився матч у межах 33 туру Серії А між Пармою та Ювентусом.

Гол Пеллегріно дозволив Пармі здобути вікторію з рахунком 1:0.

Огляд матчу

Футбол – Серія А

33 тур, 23 квітня

Парма – Ювентус 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Пеллегріно (45+1)

Парма тепер має 31 очко, відірвавшись від зони вильоту на 6 балів. Ювентус ділить 5-6 місце з Лаціо, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 1 пункт.

У наступному турі "Стара Синьора" зіграє вдома прийме Монцу. Поєдинок пройде 27 квітня.