Шахтар може достроково повернути гравця з оренди, щоб продати до Італії

Зубков може перейти до клубу Серії А

Шахтар розглядає можливість дострокового повернення з оренди в Ференцвароші 23-річного вінгера Олександра Зубкова.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

Таке рішення може бути прийнято через невихід угорської команди в плей-оф Ліги Європи, а також на тлі інтересу до Зубкова з боку клубів італійської Серії А в особі Фіорентини, Болоньї, Дженоа та Сампдорії.

На поточний момент реальним є варіант повернення Зубкова в Шахтар і його січневий продаж в один з італійських клубів. Сам футболіст дуже хоче продовжити кар'єру в Серії А, щоб довести свою спроможність і отримати шанс поїхати в складі збірної України на Євро-2020.

У нинішньому сезоні Зубков зіграв 26 матчів за Ференцварош, відзначившись 5 голами і 7 результативними передачами.

Раніше, Зубков порівняв організацію у Ференцвароші та Шахтарі.