Олександр Зубков може продовжити кар’єру у Серії А

Український півзахисник Олександр Зубков своєю грою за Ференцварош зацікавив Болонью, Фіорентину, Дженоа та Сампдорію.

Про це повідомляє Footboom.

Один із італійських клубів збирається зробити конкретну пропозицію Шахтарю щодо трансферу українця. Додається, що Болонья лише цікавиться Зубковим, а Фіорентина розглядає півзахисника у статусі заміни для своєї зірки – Федеріко К'єзи.

У поточному сезоні Зубков провів у складі Ференцвароша 25 матчів, відзначившись 5 голами та 7 результативними передачами.

Раніше, Зубков порівняв організацію у Ференцвароші та Шахтарі.