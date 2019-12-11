 Італійськи клуби зацікавилися Зубковим | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Аталанта: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:15 751
Світоліна назвала ім’я свого нового тренера
Сьогодні 13:57 51
Шахтар U-19 - Аталанта U-19: онлайн-трансляція матчу 6 туру юнацької Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 12:29 309
Шахтар - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 11:35 6150
Ліга чемпіонів. Шахтар - Аталанта: ОНЛАЙН
Сьогодні 10:25 140
Шахтар прийме Аталанту, Баварія зіграє із Тоттенгемом. Розклад матчів 6 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:30 730
Анчелотті звільнили з посади головного тренера Наполі
Сьогодні 01:01 1263
Барселона перемогла Інтер, Бенфіка знищила Зеніт. Результати матчів 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 1391
Збірна України напередодні Євро-2020 зіграє з французами
Вчора 21:09 712
Тобі пи**ець, ху**ос. Коломойський погрожував судді після прграшу команди його сина
Вчора 18:40 3046
Блоги
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:09 354
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:50 2027
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни Valeriy Ruchka
Сьогодні 05:30 526
Як виглядають дружини і дівчата футболістів Шахтаря
Як виглядають дружини і дівчата футболістів Шахтаря Valeriy Ruchka
Сьогодні 04:10 1722
Зінченко, Седан і бульдоги. Чарівна фотосесія на Етіхад
Зінченко, Седан і бульдоги. Чарівна фотосесія на Етіхад Valeriy Ruchka
Сьогодні 03:10 1074
Про Металіст, скільки заробляє грошей та коли знову тренуватиме - Мирон Маркевич
Про Металіст, скільки заробляє грошей та коли знову тренуватиме - Мирон Маркевич Valeriy Ruchka
Вчора 12:37 1149
Український тенісист епічно зганьбився на турнірі ITF
Український тенісист епічно зганьбився на турнірі ITF Valeriy Ruchka
Вчора 10:41 2504
Усім мирного неба над головою. Мілевський проводить відпустку в Києві
Усім мирного неба над головою. Мілевський проводить відпустку в Києві Андрій Твердохліб
Вчора 01:39 759
Чому ви так граєте? Відео скандальної розмови Мілевського з гравцями Динамо
Чому ви так граєте? Відео скандальної розмови Мілевського з гравцями Динамо Valeriy Ruchka
09.12.2019 21:05 1667
Рівно 18 років тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону
Рівно 18 років тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону Valeriy Ruchka
09.12.2019 20:18 6036 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:57 Теніс Світоліна назвала ім’я свого нового тренера 51
13:44 Футбол Юран вказав причину зриву трансферу із Динамо у Спартак 383
13:32 Футбол Букмекери зробили прогноз на матч Шахтар – Аталанта 149
13:16 Теніс Долгополов заявився на Australian Open 186
13:09 Блог Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт 367
12:58 Футбол Екс-тренер Динамо вірить у перемогу Шахтаря над Аталантою 165
12:46 Футбол Італійськи клуби зацікавилися Зубковим 1006
12:32 Теніс Снігур перемогла росіянку на турнірі у Дубаї 432
12:29 Футбол Шахтар U-19 - Аталанта U-19: онлайн-трансляція матчу 6 туру юнацької Ліги чемпіонів. LIVE 309
12:27 Пряма трансляція Баєр - Ювентус: онлайн-трансляція 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 85
12:11 Футбол Вальверде: Барселона зобов’язана виграти Лігу чемпіонів 226
12:03 Футбол Футбольна асоціація студентів Києва відзначила 20-річний ювілей 125
11:55 Футбол Евертон розпочне переговори із Анчелотті 182
11:37 Бокс Вайт хоче битися із Повєткіним 236
11:35 Пряма трансляція Шахтар - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 6150
11:33 Пряма трансляція Атлетіко Мадрид - Локомотив: онлайн-трансляція 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 121
11:25 Футбол Гвардіола: АПЛ зараз важливіша за Лігу чемпіонів 525
11:10 Бокс Бій Усик – Чісора перенесуть на березень 424 1
10:47 Футбол Моурінью заборонив гравцям переглядати розгром від Баварії 404
10:29 Баскетбол Атланта із Ленем в овертаймі поступилася Маямі, перемоги Шарлотт та Портленда. Результати матчів НБА 233
10:27 Пряма трансляція Динамо Київ - Лугано: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE 1512
10:25 Футбол Ліга чемпіонів. Шахтар - Аталанта: ОНЛАЙН 140
09:55 Футбол Гаттузо стане новим головним тренером Наполі 991 1
09:42 Хокей Торонто розгромив Ванкувер, перемоги Монреаля та Вегаса. Результати матчів НХЛ 379
09:21 Футбол Конте: Ми заслуговували на більше у Лізі чемпіонів 409

Італійськи клуби зацікавилися Зубковим

Сьогодні 12:46 1006 0
Олександр Зубков може продовжити кар’єру у Серії А
Італійськи клуби зацікавилися Зубковим
#Зубков, #Серія А

Джерело - footboom.com.

Український півзахисник Олександр Зубков своєю грою за Ференцварош зацікавив Болонью, Фіорентину, Дженоа та Сампдорію.

Про це повідомляє Footboom.

Один із італійських клубів збирається зробити конкретну пропозицію Шахтарю щодо трансферу українця. Додається, що Болонья лише цікавиться Зубковим, а Фіорентина розглядає півзахисника у статусі заміни для своєї зірки – Федеріко К'єзи.

У поточному сезоні Зубков провів у складі Ференцвароша 25 матчів, відзначившись 5 голами та 7 результативними передачами.

Раніше, Зубков порівняв організацію у Ференцвароші та Шахтарі.

Коментарі ()