Зубков порівняв організацію у Ференцвароші та Шахтарі

У Ференцвароша і Шахтаря приблизно однаковий рівень організації.

Про це сказав хавбек угорської команди Олександр Зубков.

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"Рівень Ференцвароша тягнеться все вище і вище. Коли я приїхав, мене зустріли, все показали, подивився базу. Є всі умови: сауна, басейни холодні і гарячі, відновлювальні процедури. Все на хорошому рівні.

До тебе постійно підходять реабілітологи, запитують: "Як ти, як себе почуваєш". Плюс перед тренуваннями заповнюємо анкети: твоє самопочуття, як спав, як себе почувають ноги після гри. Оцінюєш тренування, наскільки за 10-бальною шкалою ти отримав навантаження, наскільки воно для тебе було важким. Хороший рівень, мені все подобається. Думаю, що у Ференцвароша і Шахтаря плюс-мінус однаковий рівень організації", – розповів Зубков.