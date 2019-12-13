Бєсєдін: Соромно, що київське Динамо не може вийти з такої групи

Гравці Динамо заслужили на критику у свою адресу.

Про це сказав нападник Динамо Артем Бєсєдін.

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"Що зараз відбувається всередині команди?Зрозуміло, який у всіх зараз настрій... Це дуже важко. Упевнений, що після матчу нас будуть критикувати ще більше. І ми на це заслужили. Повторюся, соромно, що київське Динамо не може вийти з такої групи. І коли потрібна була перемога в заключному, вирішальному матчі, ми не змогли її здобути. Причому, було багато ударів, моментів, але замість того, щоб забити, ми пропустили такий необов'язковий м'яч", - сказав Бєсєдін.