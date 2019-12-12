 Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи

Сьогодні 21:49 1556 3
Кияни не переграли невмотивованого суперника
Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи
#Лугано, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 грудня, у матчі 6-го туру Ліги Європи київське Динамо вдома приймало Лугано.

У першому таймі матчу кияни мали кілька можливостей відкрити рахунок, але ними не скористалися. А от гості наприкінці тайму створили перший момент і його реалізували. Захисники киян ліниво зустрічали Дальмонте, який навісив на Араторе і той головою переправив м’яч у сітку воріт.

На початку другого тайму Бєсєдін якимось дивом не переправив м’яч у ворота гостей. Голкіпер гостей парирував удар Циганкова зі штрафного. У компенсовані хвилини Циганков зрівняв рахунок - 1:1.

У підсумку київське Динамо вдома не змогло перемогти невмотивоване Лугано і залишило єврокубки.

Ліга Європи
6 тур, 12 грудня
Група В

Динамо - Лугано 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Араторе, 1:1 - 90+4 Циганков

Динамо: Георгій Бущан, Денис Попов, Володимир Шепелєв, Карлос Де Пена (Денис Гармаш 77), Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Артем Навчіть Забивати Бесєдін (Франсіско Соль 81), Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора (Георгій Цітаїшвілі 64)

Лугано: Давід да Коста, Філіп Холендер, Элож Яо, Кустодіо, Лінус Обексер, Стефано Ґвідотті (Балінт Вечеї 55), Нікола Дальмонте (Міят Маріч 64), Санді Ловріч (Домен Чрнігой 84), Фулвіо Сульмоні, Фабіо Дапрела, Марко Араторе

Попередження: Стефано Ґвідотті 18, Лінус Обексер 67, Балінт Вечеї 79, Давід да Коста 90.

Нагадаємо, Ващук розкритикував дисципліну Динамо.

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