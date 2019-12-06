Екс-нападник Карпат пригадав охоронців Димінського з автоматами й відбирання телефонів

Іспанець згадав про перебування у Карпатах

Президент Карпат Петро Димінський відвідував тренування команди в оточенні людей з автоматами.

Про це екс-нападник команди Крістобаль Маркес Креспо за явив в інтерв'ю El Mundo.

"Заняття припинялися, нам доводилося йти, аби привітатися з ним. На зустрічах в офісі Димінського у нас забирали мобільні телефони, щоб ми його не записали", - зазначив Крістобаль.

У Карпатах Крістобаль виступав у 2011-2013 роках. Із 2016 року виступає за іспанську Фуенлабраду.

Раніше, Димінський вже півроку не фінансує Карпати.

Нагадаємо, екс-нападник Вердера залишив Карпати.