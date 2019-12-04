Екс-нападник Вердера залишив Карпати

Лоренц залишив український клуб

Львівські Карпати розірвали контракт з 25-річним форвардом Мелвіном Лоренценом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Про причини не повідомляється, угода розірвана за взаємною згодою сторін.

Лоренцен перейшов в стан зелено-білих в кінці вересня цього року на правах вільного агента. В українській Прем'єр-лізі провів чотири матчі, не відзначившись результативними діями.

До переходу в Карпати Лоренцен виступав з 2017 року за голландський АДО Ден Хаг. У 2013-2017 роках він провів 14 матчів і забив 1 гол за Вердер в Бундеслізі. Також на рахунку Лоренцена один матч в складі збірної Уганди в 2016 році.

Нагадаємо, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.