Українець розповів про расизм у футболі

Джерело - Чемпіон.

Український нападник брестського Динамо Артем Мілевський приносить своїм темношкірим партнерам банани.

Про це він нещодавно розповів.

"Ухання все життя було. І що? У нас в брестському Динамо теж чорний в команді є - хлопчина Кікі. Я йому банани приношу. Кажу: "На, візьми всі банани". Він мене називає расистом. Посміялися. Алієв Юссуфу на базі постійно на обіді банани приносив, кидав", - сказав Мілевський.

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