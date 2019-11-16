Джерело - Чемпіон.
Український нападник брестського Динамо Артем Мілевський приносить своїм темношкірим партнерам банани.
Про це він нещодавно розповів.
"Ухання все життя було. І що? У нас в брестському Динамо теж чорний в команді є - хлопчина Кікі. Я йому банани приношу. Кажу: "На, візьми всі банани". Він мене називає расистом. Посміялися. Алієв Юссуфу на базі постійно на обіді банани приносив, кидав", - сказав Мілевський.
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"Інша справа, якщо ви один одного не знаєте, а ти кричиш: "Ей, мавпа". Або банан в нахабну кинути. Тоді я згоден. А коли в одній команді - це жарти, так повинно бути в колективі, в якому ти працюєш. У салоні краси, у футболі, на заводі - колектив повинен бути ", - підсумував форвард.