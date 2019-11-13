Президент УПЛ оприлюднив заяву щодо скандальної ситуації в матчі Шахтар - Динамо

Президент Української Прем’єр-Ліги Томас Грімм оприлюднив свою позицію щодо інциденту в Харкові.

Про це інформує прес-служба УПЛ.

"10 листопада 2019 року я був присутній на матчі між футбольними клубами Шахтар та Динамо, який відбувся в Харкові. Це був особливий матч, типовий для обох команд: вони продемонстрували високий клас гри і швидкості, на стадіоні панувала дуже емоційна і прекрасна атмосфера. Це — матч, яким як обидва клуби, так і УПЛ можуть пишатися.

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На 73-й хвилині матчу гравець Тайсон, судячи з його реакції, зіткнувся з расистською поведінкою, яка йшла, швидше за все, із сектора, виділеного для уболівальників Динамо. Для мене це був момент абсолютного смутку і безпорадності. Гра була зруйнована, а сам Тайсон, його партнери по команді, гравці Динамо та інші особи, присутні на стадіоні, були приголомшені. Я ніколи не знайду чіткої відповіді, щоб зрозуміти, чому така поведінка виникає, навіть якщо, ймовірно, в такі дії залучена лише невелика група людей. Українська асоціація футболу, Українська Прем’єр-Ліга, клуби, справжні прихильники і шанувальники нашої гри, а також наші комерційні партнери повинні об'єднатись, аби боротися проти будь-якого прояву расизму або нетерпимості, щоб назавжди уникнути подібних інцидентів в майбутньому.

Я наголошую: будь-якому прояву расизму і нетерпимості немає місця ані в нашому суспільстві, ані у футболі зокрема. Особисто звертаюся до Тайсона та Дентіньйо, щодо яких лунали расистські вигуки: вас підтримують всі справжні футбольні вболівальники, і не лише в Україні. Ви — фантастичні футболісти і справжня цінність як для Шахтаря, так і для нашого чемпіонату України. Я сподіваюся, що ви ще довго будете грати в Україні",- йдеться у повідомленні.