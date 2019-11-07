Ващук: Тривожно через нерозуміння між гравцями і тренером Динамо

Багато хто з футболістів київського Динамо не витримують навантаження.

Про це екс-захисник киян Владислав Ващук заявив в інтерв'ю Команді №1.

"Важко передбачити, як зіграють кияни. Динамо з самого початку сезону потрібно було тримати ритм, але біло-сині іноді його втрачають. До того ж в цю неділю Динамо чекає дуже серйозний і важливий поєдинок - з Шахтарем в чемпіонаті України...

Є нерозуміння між гравцями і тренером. Не всі приймають те, що доводиться сідати на лаву запасних. Але такого бути не повинно, і раніше подібного не спостерігалося. Михайличенко прийшов, і футболісти Динамо зобов'язані це прийняти і зрозуміти, проте багато хто не витримують навантаження, не вміють працювати по-новому. Може бути, через ці нюанси біло-сині досі виступають непередбачувано", - зазначив Ващук.