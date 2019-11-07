Основний нападник Шахтаря може пропустити матч із Динамо

Мораес отримав травму у матчі у Загребі

31-річний нападник донецького Шахтаря і збірної України Жуніор Мораес може не зіграти в поєдинку 14-го туру УПЛ проти київського Динамо.

Мораес отримав забій стегна в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів із Динамо Загреб (3:3). На 80-й хвилині зустрічі Мораес просив заміну, але в підсумку залишився на полі до кінця. На рахунку Жуніора в цьому матчі гол і результативна передача.

У поточному сезоні Мораес провів за Шахтар 17 матчів у всіх турнірах, де забив 13 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Матч 14-го туру УПЛ Шахтар - Динамо відбудеться в Харкові у неділю, 10-го листопада, о 17:00 за київським часом.

Раніше, Шахтар врятувався у неймовірному матчі із Динамо Загреб.

Нагадаємо, Ювентус вирвав перемогу у Локомотива.