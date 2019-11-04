Про роботу в Динамо та перемовини із Суркісом - інтерв'ю Реброва

Сергій Ребров вивів угорський Ференцварош у єврокубки. Його повернення на посаду тренера київського Динамо жваво обговорювали і журналісти, і вболівальники у період невдач Олександра Хацкевича. Що думає сам Ребров про повернення в Україну, чи говорив він про це із Ігорем Суркісом, яким своїм найбільшим досягненням у київському клубі пишається та що думає про сучасну команду - дивіться у відвертому інтерв'ю.
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