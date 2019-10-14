Збірна України навчилася грати першим номером.

Про це розповів 35-річний екс-форвард Металіста та збірної України Марко Девич.

"Зазначу, що ситуація для збірної Сербії в цій групі важка. Там розуміють, що шанс потрапити на Євро-2020 тільки через Лігу націй. Чи шкодую я про те, що вибрав збірну України? Звичайно, ні. Антич мені дзвонив і говорив, що розраховував на мене, але я вже збирався дебютувати за українців. Зараз позитивно оцінюю рівень збірної України. Раніше вона виділялася фізичною підготовкою, а зараз грає першим номером. Це мене тішить", - сказав Девич.