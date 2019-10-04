Джерело - Чемпіон.
Нападник Баварії Серж Гнабрі обраний найкращим гравцем 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів після покеру в ворота Тоттенгема.
Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА
Нагадаємо, Гнабрі оформив покер у гостьовому матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема. Гра завершилася перемогою Баварії з рахунком 7:2. 24-річний футболіст забив на 53-й, 55-й, 83-й і 88-й хвилинах.
До слова, у березні 2019 р. Гнабрі продовжив контракт з Баварією. За новою угодою 23-річний німець виступатиме за мюнхенців до літа 2023 року. Нагадаємо, нападник приєднався до Баварії у 2017 році, перейшовши з Вердера за 8 млн євро.
Who else? 🤷♂️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 4 October 2019
Well played, @SergeGnabry! 👏#UCL | #POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/dARCgqo9rS