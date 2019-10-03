Динамо може зіграти проти Шахтаря на стадіоні без глядачів

Відкрито дисциплінарну справу проти Динамо

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарну справу проти загребського Динамо та Манчестер Сіті за наслідками останньої зустрічі цих команд у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Вболівальники обох команд порушували правила поведінки на стадіоні, внаслідок чого їхні клуби можуть бути серйозно покарані.

Зокрема, фани Манчестер Сіті кидали на поле сторонні предмети, а ось їхні колеги з Хорватії відзначилися не тільки аналогічним проступком, а й псуванням майна стадіону в Манчестері. Зокрема, хорватські фанати виламали чимало сидінь в своєму секторі.

Засідання дисциплінарного комітету УЄФА у цій справі відбудеться 17 жовтня. Загребському Динамо загрожує закриття трибун для відвідування уболівальниками на найближчий домашній матч Ліги чемпіонів, який відбудеться 6 листопада проти Шахтаря.

Справа в тому, що ще в квітні дисциплінарний комітет УЄФА покарав загребське Динамо за заворушення фанатів під час першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки двома матчами без глядачів за прояви расизму. Одну гру при порожніх трибунах Динамо вже провело в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів проти Сабуртало, а друга була винесена умовно з випробувальним терміном на два роки.

З урахуванням того, що порушення в поведінці фанатів Динамо Загреб повторилися, не виключено, що попередня міра покарання з умовної стане реальною. Втім, у хорватського клубу ще буде можливість для апеляції, але УЄФА в таких випадках досить швидко розглядає ці заперечення, а тому все одно ризик того, що загребський клуб вже найближчий домашній матч Ліги чемпіонів проведе без глядачів, є досить високим.