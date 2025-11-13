Німецький клуб українського нападника близький до продовження контракту з тренером

Головний тренер Нюрнберга Мірослав Клозе близький до продовження контракту із клубом.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, німецький фахівець вже досяг принципової домовленості з керівництвом команди.

Очікується, що новий контракт буде розрахований щонайменше до літа 2028 року. Чинна угода Клозе з Нюрнбергом завершується в кінці поточного сезону.

Після 12 зіграних матчів Нюрнберг набрав 15 очок і розташувався на 11-му місці другої Бундесліги.

Як відомо, за команду на правах оренди з Баєра виступає український нападник Артем Степанов, який у поточному сезоні провів 11 матчів у всіх турнірах, забивши 2 голи і віддавши 1 асист.