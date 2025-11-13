Німецький клуб українського нападника близький до продовження контракту з тренером
Мірослав Клозе
Getty Images
Головний тренер Нюрнберга Мірослав Клозе близький до продовження контракту із клубом.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, німецький фахівець вже досяг принципової домовленості з керівництвом команди.
Очікується, що новий контракт буде розрахований щонайменше до літа 2028 року. Чинна угода Клозе з Нюрнбергом завершується в кінці поточного сезону.
Після 12 зіграних матчів Нюрнберг набрав 15 очок і розташувався на 11-му місці другої Бундесліги.
Як відомо, за команду на правах оренди з Баєра виступає український нападник Артем Степанов, який у поточному сезоні провів 11 матчів у всіх турнірах, забивши 2 голи і віддавши 1 асист.