Уболівальники Вест Гема назвали Андрія Ярмоленка найкращим гравцем команди в грі з Борнмутом у 7 турі АПЛ (2:2).

В опитуванні, яке проводив офіційний твіттер молотібійців, Ярмоленко набрав 66% голосів.

A well-earned point by the lads today. Who was your Man of the Match?!