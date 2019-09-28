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Головні зірки Реала відновилися до матчу з Атлетіком

Сьогодні 14:41 158 0
Модрич та Бейл можуть зіграти в мадридському дербі
Головні зірки Реала відновилися до матчу з Атлетіком
#Реал, #Атлетіко, #Ла-Ліга, #Модрич, #Бейл

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал оголосив склад на матч 7-го туру Ла-Ліги проти мадридського Атлетіко.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

До складу потрапили півзахисник Лука Модрич, який відновився від травми, і вінгер Гарет Бейл, якому в матчі минулого туру чемпіонату Іспанії з Осасуною (2:0) був наданий відпочинок.

Нагадаємо, Моурінью відмовив Мілану, адже хоче повернутися до Реала.

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