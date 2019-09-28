Головні зірки Реала відновилися до матчу з Атлетіком

Модрич та Бейл можуть зіграти в мадридському дербі

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал оголосив склад на матч 7-го туру Ла-Ліги проти мадридського Атлетіко.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

До складу потрапили півзахисник Лука Модрич, який відновився від травми, і вінгер Гарет Бейл, якому в матчі минулого туру чемпіонату Іспанії з Осасуною (2:0) був наданий відпочинок.

Нагадаємо, Моурінью відмовив Мілану, адже хоче повернутися до Реала.