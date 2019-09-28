Атлетіко - Реал: онлайн-трансляція матчу Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 вересня, на стадіоні Ванда Метрополітано. відбудеться матч 7-го туру чемпіонату Іспанії з футболу між мадридськими Атлетико і Реалом.

Початок зустрічі о 22:00.

Пряму трансляцію мадридського дербі покаже телеканал Футбол 2. Також переглянути матч можна буде на відеосервісі МEGOGO та на нашому сайті.

Між собою команди провели всього 177 матчів. У 92 випадках перемогу святкував Реал, 41 гра завершилася внічию і ще 44 зустрічі виграв Атлетико.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Реал лідирує, набравши в 6 матчах 14 очок. Атлетико знаходиться на 3-му місці, маючи на очко менше.