Моурінью відмовив Мілану, адже хоче повернутися до Реала

Моурінью бажає повернутися до тренерської роботи

Колишній тренер МЮ Жозе Моурінью відхилив кілька пропозицій про роботу, оскільки хоче повернутися до Реала.

Про це повідомляє Goal.com.

З травня по вересень Моурінью відмовив Мілану, Монако, Ліллю, Вольфсбургу і Шальке. Сам португальський фахівець в цей період спостерігав за ситуацією в ПСЖ, Ювентусі і Баварії.

Також Моурінью в цьому році був готовий попрацювати в Тоттенгемі, оскільки вважав, що тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно очолить Реал.

Зараз Моурінью цікавиться роботою в мадридському клубі, якщо клуб вирішить звільнити нинішнього головного тренера Зінедіна Зідана.

Португалець працював в Реалі з 2010 по 2013 рік. Останнім його клубом був Манчестер Юнайтед, який він очолював до грудня 2018 року.

Раніше, Моурінью жорстко розкритикував Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Алонсо може замінити Зідана у Реалі.