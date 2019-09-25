Атлетіко перемогло Мальорку, Леганес і Атлетік зіграли внічию у 6 турі Ла-Ліги

Відбулися два матчі Ла-ліги

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру Ла-Ліги Леганес і Атлетік зіграли внічию, а Атлетіко на виїзді перемогло Мальорку.

Леганес і Атлетік обмінялися голами у другому таймі в інтервалі двох хвилин.

Атлетіко на виїзді здобули три очки. Зуміли забити два голи та довести гру до перемоги у меншості - Мората отримав друге попередження.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

6 тур, 25 вересня

Леганес - Атлетік 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Гарсія (пен), 1:1 - 61 Оскар

Мальорка - Атлетіко 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Коста, 0:2 - 64 Жоау Фелікс

Раніше, Атлетік переміг Алавес у 5 турі Ла-Ліги.