Атлетіко перемогло Мальорку, Леганес і Атлетік зіграли внічию у 6 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 6-го туру Ла-Ліги Леганес і Атлетік зіграли внічию, а Атлетіко на виїзді перемогло Мальорку.
Леганес і Атлетік обмінялися голами у другому таймі в інтервалі двох хвилин.
Атлетіко на виїзді здобули три очки. Зуміли забити два голи та довести гру до перемоги у меншості - Мората отримав друге попередження.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
6 тур, 25 вересня
Леганес - Атлетік 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 59 Гарсія (пен), 1:1 - 61 Оскар
Мальорка - Атлетіко 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 27 Коста, 0:2 - 64 Жоау Фелікс
Раніше, Атлетік переміг Алавес у 5 турі Ла-Ліги.