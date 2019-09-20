Григорчук: Після таких ігор немає необхідності щось особливе говорити

Український наставник казахстанської Астани Роман Григорчук залишився задоволеним від матчу з Манчестер Юнайтедом (0:1) у першому турі групового раунду Ліги Європи.

Про це він заявив на післяматчевій прес-конференції.

"Після таких ігор в роздягальні немає необхідності щось особливе говорити, тому що я бачив, що не було розладу або розчарування, всі розуміли з ким ми грали і що зіграли на максимумі. Футболісти все виконали величезний обсяг роботи.

Необхідно прибрати весь негатив, пов'язаний з поразкою, і залишити лише позитивні моменти. Зрозуміло, що є моменти, над якими нам потрібно працювати, але вони є завжди. Думаю, що ось такий позитивний стан ми повинні зберегти і рухатися далі", - сказав Григорчук.