Де Хеа підписав новий контракт з МЮ

Джерело - UA-футбол.
Воротар Манчестер Юнайтед Давід де Хеа продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляє прес-служба МЮ.
Нова угода з 28-річним іспанцем розрахована до літа 2023 року. Також в договорі прописана опція продовження контракту ще на один рік.
✍️ @D_DeGea is here to stay! #MUFC #DaveSaves 👐— Manchester United (@ManUtd) 16 вересня 2019 р.
Раніше повідмоляли, що зарплата голкіпера виросте з 250 тисяч фунтів в тиждень до 350 тисяч.
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