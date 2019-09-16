Де Хеа підписав новий контракт з МЮ

Нова угода розрахована до 2023 року

Воротар Манчестер Юнайтед Давід де Хеа продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє прес-служба МЮ.

Нова угода з 28-річним іспанцем розрахована до літа 2023 року. Також в договорі прописана опція продовження контракту ще на один рік.

Раніше повідмоляли, що зарплата голкіпера виросте з 250 тисяч фунтів в тиждень до 350 тисяч.

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