Коноплянка: Я зайшов в Шахтар, як до себе додому

Євгену Коноплянці у донецькому Шахтарі адаптуватися не потрібно.

Про це футболіст заявив телеканалу Футбол 1.

"Ніякої адаптації немає. Я зайшов в Шахтар, як до себе додому. Тайсон, Мораес, Марлос мене познайомили з усіма бразильцями. Вони дуже відкриті люди. Я спілкуюся з усіма, відносини дуже теплі. Нікого виділяти не буду.

Українці - це сім'я. Виділяти нікого не стану, оскільки з усіма гарні відносини", - зазначив Коноплянка.