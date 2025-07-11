Півзахисник Шахтаря отримав додаткову відпустку через народження дитини
Єгор Назарина
ФК Шахтар
Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина отримав відпустку від Арди Турана через народження дитини.
Про це фахівець повідомив клубній пресслужбі.
"У Назарини щойно народилася дитина. Я сказав йому, що він може взяти стільки вихідних, скільки захоче. А він відповів, що хоче зіграти в товариському матчі. Отже, він зіграє і потім піде у відпустку. Хочу привітати його та його родину", – розповів Туран.
Зазначимо, що про появу первістка повідомив сам футболіст у своїх соцмережах – доньку назвали Адріаною.
Нагадаємо, вчора Шахтар переграв Ільвес у матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи 6:0. Відео голів та огляд матчу доступний на сайті "Чемпіон".
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер фінського клубу Йоонас Рантанен.