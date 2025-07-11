Плеханов – про Євробаскет-2025 U-20: Україна має повірити в себе, змінити менталітет

Головний тренер збірної України U-20 Валерій Плеханов поділився своїми думками щодо майбутнього старту чемпіонату Європи 2025 року.

Слова 53-річного фахівця наводить Суспільне.

Завтра, 12 липня, пройдуть перші матчі Євробаскета-2025, в одному з яких "синьо-жовті" зіграють з Німеччиною.

Вперше за три роки українці гратимуть в елітному дивізіоні. Плеханов попередив, що жоден з його підопічних не має досвіду виступів на такому рівні.

"Ніхто з баскетболістів не грав у дивізіоні А в жодному віці – ні U-16, ні U-18. Це перше таке випробування, це виклик, дуже складний. Це абсолютно інша справа – вони ще не торкались цього рівня, тому деякі занепокоєння є. Я вчора провів опитування, і максимальне місце, яке було (у баскетболістів України), – 11-те в дивізіоні В. Тому розраховувати, що хлопці одразу принесуть медалі, – ну це дуже сумнівно. Але місяць ми з хлопцями розмовляємо тільки про те, що їхній менталітет повинен змінюватись. Вони повинні повірити в себе, в наші ідеї і допомогти повірити в самих себе. Коли граєш сім матчів за дев’ять днів, це дуже складно. І тому розраховуємо на кожного, кожен гравець потрібен як бойова одиниця", – сказав Плеханов.

Матч першого туру групового етапу чемпіонату Європи 2025 року U-20 між Україною та Німеччиною розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Раніше Валерій Плеханов поговорив про травму одного з лідерів молодіжної збірної України.