Виб'ємо Шахтар та чекатимемо на суперника, – воротар Бешикташа висловився про кваліфікацію Ліги Європи

Воротар Бешикташа Мерт Гюнок висловився про матчі другого кваліфікаційного раунду проти донецького Шахтаря, куди українська команда майже напевно пробилась після перемоги над Ільвесом (6:0).

Слова футболіста наводить DHA.

"Ми змушені розпочати раніше, нам протистоятиме солідна команда. Скоро ми зіграємо проти Шахтаря. Арда Туран добре показав себе на чолі Еюпспора минулого сезону. Він добре себе зарекомендував за останні два сезони.

Зараз він фахівець, який представляє Туреччину у Європі. Він вирушить у подорож з Шахтарем. Звичайно, він захоче нас обіграти.

Важливо йти крок за кроком. Тож ми почнемо з протистояння із Шахтарем, виб’ємо їх, а потім чекатимемо на наступного суперника. Наша перша мета – потрапити до групового етапу", – розповів Гюнок.

Зазначимо, що потенційні матчі Шахтаря проти Бешикташа відбудуться 24 та 31 липня. Перший поєдинок "гірники" зіграють у Туреччині.

Раніше повідомлялось, що турецький гранд зацікавлений у вінгері Мілана.