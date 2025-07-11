Захисник Аякса перебрався до середняка АПЛ

Фланговий захисник Аякса та збірної Хорватії Борна Соса перебрався до Крістал Пелес.

Про це повідомила пресслужба переможця Кубку Англії.

Контракт підписано до 2028 року, а нідерландський гранд отримає за свого футболіста 3 мільйони євро та ще один мільйон за умови певних успіхів гравця.

We are delighted to announce the signing of Croatia international Borna Sosa on a three-year contract until 2028 ❤️💙#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 11, 2025

Минулий сезон Соса провів у складі Торіно в оренді. На рахунку 27-річного хорвата 20 матчів у всіх турнірах – без результативних дій. Також Борна є гравцем збірної Хорватії, за яку дебютував у 2021 році й з того часу зіграв 26 матчів, забивши при цьому два голи.

Раніше повідомлялось, що американський бізнесмен Вуді Джонсон придбав частку Крістал Пелес.