Захисник Аякса перебрався до середняка АПЛ
Борна Соса
Крістал Пелес
Фланговий захисник Аякса та збірної Хорватії Борна Соса перебрався до Крістал Пелес.
Про це повідомила пресслужба переможця Кубку Англії.
Контракт підписано до 2028 року, а нідерландський гранд отримає за свого футболіста 3 мільйони євро та ще один мільйон за умови певних успіхів гравця.
Минулий сезон Соса провів у складі Торіно в оренді. На рахунку 27-річного хорвата 20 матчів у всіх турнірах – без результативних дій. Також Борна є гравцем збірної Хорватії, за яку дебютував у 2021 році й з того часу зіграв 26 матчів, забивши при цьому два голи.
Раніше повідомлялось, що американський бізнесмен Вуді Джонсон придбав частку Крістал Пелес.