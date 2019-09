Гол Ярмоленка визнаний найкращим забитим м'ячем Вест Гема у серпні

Гол українського вінгера Андрія Ярмоленко в ворота Норвіча в 4-му турі АПЛ визнаний найкращим голом Вест Гема в серпні.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Футболіст вдало прийняв м'яч в штрафній і розстріляв голкіпера суперників.

The story. The goal. The celebration.



There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month... ❤️ pic.twitter.com/cm5TCHoiqf