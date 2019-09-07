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Албанії увімкнули чужий гімн перед матчем з Францією

Вчора 22:46 189 0
Футболісти відмовилися грати, поки не прозвучить правильний варіант
Албанії увімкнули чужий гімн перед матчем з Францією
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Організатори матчу Франція - Албанія помилилися при виборі гімну для команди гостей.

Про це повідомляє Том Вілльямс.

Замість албанського пролунав гімн Андорри або Чорногорії.

Гравці збірної Албанії відмовлялися починати зустріч до тих пір, поки не прозвучить правильний варіант гімну.

Нагадаємо, збірна України розгромила Литву в матчі відбору на чемпіонат Європи-2020.

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