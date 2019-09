Організатори матчу Франція - Албанія помилилися при виборі гімну для команди гостей.

Про це повідомляє Том Вілльямс.

Замість албанського пролунав гімн Андорри або Чорногорії.

Гравці збірної Албанії відмовлялися починати зустріч до тих пір, поки не прозвучить правильний варіант гімну.

Kick-off delayed in the France-Albania game after the wrong anthem was played for Albania. Suggestions it may have been Andorra’s. Or Montenegro’s. Albania refused to play until the correct anthem had been played.