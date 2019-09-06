Україна не змогла переграти Португалію

Джерело - Чемпіон.

Другий матч Суперфіналу Євроліги-2019 для збірної України теж завершився невдало.

Як і у вчорашньому поєдинку проти Італії українці змогли першими відкрити рахунок у матчі проти Португалії, відзначився Юрій Щериця. Однак одразу суперники змогли зрівняти рахунок у матчі.

Надалі португальці забили по м'ячу в другому та третьому періодах, відзначились Бернарду Мартінш та Джордан.

У підсумку Україна зазнала другої поспіль поразки у Суперфіналу Євроліги-2019.

Євроліга-2019. Суперфінал

Груповий раунд. Група 2

Португалія - Україна 3:1

Голи: 0:1 – 8 Щериця, 1:1 – 8 Маджер, 2:1 – 17 Мартінш, 3:1 – 35 Джордан

Раніше, Україна поступилася Італії.

Нагадаємо, Україна дізналася суперників у Суперфіналі Євроліги.