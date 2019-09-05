Італія вирвала перемогу на останніх хвилинах

Свій перши матч у Суперфіналі Євроліги-2019 збірна України програла збірній Італії.

Про це повідомляє УАФ.

Матч розпочався досить оптимістично для України, на 16-й секунді Костянтин Макеєв відкрив рахунок. Однак на початку другої 12-хвилинки наша команда вже поступалася — 1:3. Однак українці стараннями Юрія Щериці та Дмитра Войтенко змогли зрівняти рахунок.

У останньому періоді більше пощастило італійцям, які забили вирішальний м’яч за чотири секунди до завершення основного часу.

Євроліга-2019. Суперфінал

Груповий раунд. Група 2

Італія - Україна 5:4

Голи: 0:1 - 1 Макеєв, 1:1 – 6 Корозініті, 2:1 – 13 Корозініті, 3:1 – 14 Корозініті, 3:2 - 15 Щериця, 3:3 – 22 Войтенко, 4:3 - 32 Корозініті, 4:4 - 35 Рамаччіотті (автогол), 5:4 - 36 Пальмачі

Нагадаємо, Україна дізналася суперників у Суперфіналі Євроліги.

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