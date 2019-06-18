Ребров, Григорчук та Швед дізналися перших суперників у Лізі чемпіонів

Перші суперники у Лізі Чемпіонів

Відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

Своїх перших суперників у єврокубках дізналися Сергій Ребров, який очолює Ференцварош, Роман Григорчук з Астани, а також Мар'ян Швед, який представляє Селтік.

Так, чемпіон Угорщини почне боротьбу за груповий етап виїзним матчем з чемпіоном Болгарії Лудогорца. Астана зустрінеться з румунським ЧФР, а Селтік стартує в євровідборі поєдинком проти Сараєво з Боснії. Матчі цієї стадії відбудуться 9-10 і 16-17 липня

Результати жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів:

Нимме (Естонія) - Шкендія (Македонія)

Судува (Литва) - Црвена Звезда (Сербія)

Арарат (Вірменія) - АІК (Швеція)

Астана (Казахстан) - ЧФР (Клуж, Румунія)

Лудогорець (Болгарія) - Ференцварош (Угорщина)

Партизани (Албанія) - Карабах (Азербайджан)

Слован (Братислава, Словаччина) - Сутьєска (Чорногорія)

Селтік (Шотландія) - Сараєво (Боснія і Герцеговина)

Шериф (Молдова) - Сабуртало (Грузія)

Дюделанж (Люксембург) - Валлетта (Мальта)

Лінфілд (Північна Ірландія) - Русенборг (Норвегія)

Валюр (Ісландія) - Марібор (Словенія)

Дандолк (Ірландія) - Рига (Латвія)

ТНС (Уельс) - переможець попереднього раунду

ХІК (Фінляндія) - Торсхавн (Фарерські о-ва)

БАТЕ (Білорусь) - Пяст (Польща)

Переможцем попередньої Ліги Чемпіонів став Ліверпуль.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів розпочинався з хвилини мовчання.

Джерело - segodnya.ua.