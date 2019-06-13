Азара презентували на Сантьяго Бернабеу

Реал представив півзахисника Едена Азара на Сантьяго Бернабеу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Презентація бельгійця викликало великий ажіотаж серед уболівальників. Сам гравець поцілував емблему клубу.

Нагадаємо, Азар перейшов у королівський клуб з Челсі. Англійці попрощалися з Еденом добіркою найкращих його голів.

Джерело - Чемпіон.