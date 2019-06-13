Азара презентували на Сантьяго Бернабеу

Реал представив півзахисника Едена Азара на Сантьяго Бернабеу.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Презентація бельгійця викликало великий ажіотаж серед уболівальників. Сам гравець поцілував емблему клубу.
Нагадаємо, Азар перейшов у королівський клуб з Челсі. Англійці попрощалися з Еденом добіркою найкращих його голів.
😘 The #RMFans ask for @hazardeden10 to kiss the badge... AND HE DOES! #WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/3ioqxJvTSm— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 13 June 2019
Джерело - Чемпіон.