Азара презентували на Сантьяго Бернабеу

Реал представив півзахисника Едена Азара на Сантьяго Бернабеу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Презентація бельгійця викликало великий ажіотаж серед уболівальників. Сам гравець поцілував емблему клубу.

Нагадаємо, Азар перейшов у королівський клуб з Челсі. Англійці попрощалися з Еденом добіркою найкращих його голів.

😘 The #RMFans ask for @hazardeden10 to kiss the badge... AND HE DOES! #WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/3ioqxJvTSm