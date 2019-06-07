Реал підписав контракт із Азаром

Реал узгодив із Челсі перехід Едена Азара.

Про це повідомила прес-служба мадридського клубу.

Еден Азар підписав із Реалом контракт до 30 червня 2024 року. Про інші деталі переходу гравця не повідомляється

Презентація бельгійського футболіста відбудеться у четвер, 13 червня, на стадіоні Реала Сантьяго Бернабеу. Перед цим гравець має пройти медичне обстеження.

Нагадаємо, Азар визнаний найкращим гравцем сезону в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що вінгер Барселони Філіппе Коутінью може стати заміною Едена Азара в Челсі.

Джерело - Чемпіон.