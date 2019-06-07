Реал підписав контракт із Азаром

Реал узгодив із Челсі перехід Едена Азара.
Про це повідомила прес-служба мадридського клубу.
Еден Азар підписав із Реалом контракт до 30 червня 2024 року. Про інші деталі переходу гравця не повідомляється
Презентація бельгійського футболіста відбудеться у четвер, 13 червня, на стадіоні Реала Сантьяго Бернабеу. Перед цим гравець має пройти медичне обстеження.
Нагадаємо, Азар визнаний найкращим гравцем сезону в АПЛ.
Раніше повідомлялося, що вінгер Барселони Філіппе Коутінью може стати заміною Едена Азара в Челсі.
Джерело - Чемпіон.