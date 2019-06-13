Агент захисника Аякса Маттейса де Лігта Міно Райола спростував інформацію про можливий перехід нідерландського гравця в Парі Сен-Жермен.
Про це повідомляє ANSA.
"Де Лігт - у ПСЖ? Це фейкова інформація. Я не зустрічався з представниками ПСЖ", - сказав Райола.
Минулого сезону де Лігт провів за Аякс 55 матчів у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не буде боротися за де Лігта. У манкуніанському клубі вважають, що захисник планує продовжити кар'єру в Барселоні.
Джерело - sport.ua.