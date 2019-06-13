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Агент де Лігта спростував інформацію про трансфер в ПСЖ

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На захисника все ще претендує Барселона та Ліверпуль
Агент де Лігта спростував інформацію про трансфер в ПСЖ

Агент захисника Аякса Маттейса де Лігта Міно Райола спростував інформацію про можливий перехід нідерландського гравця в Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє ANSA.

"Де Лігт - у ПСЖ? Це фейкова інформація. Я не зустрічався з представниками ПСЖ", - сказав Райола.

Минулого сезону де Лігт провів за Аякс 55 матчів у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не буде боротися за де Лігта. У манкуніанському клубі вважають, що захисник планує продовжити кар'єру в Барселоні.

Джерело - sport.ua.

#де Лігт, #Барселона, #ПСЖ, #Райола
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