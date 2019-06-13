На захисника все ще претендує Барселона та Ліверпуль

Агент захисника Аякса Маттейса де Лігта Міно Райола спростував інформацію про можливий перехід нідерландського гравця в Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє ANSA.

"Де Лігт - у ПСЖ? Це фейкова інформація. Я не зустрічався з представниками ПСЖ", - сказав Райола.

Минулого сезону де Лігт провів за Аякс 55 матчів у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не буде боротися за де Лігта. У манкуніанському клубі вважають, що захисник планує продовжити кар'єру в Барселоні.

Джерело - sport.ua.