Реал офіційно представив нового футболіста

Презентація сербського форварда відбулася на Сантьяго Бернабеу

Нападник Лука Йович офіційно представлений як футболіст Реала.

Про це передає офіційний сайт Королівського клубу.

Презентація сербського форварда пройшла на стадіоні Реала Сантьяго Бернабеу.

☝🏟 The moment Luka Jović stepped out on to the Bernabéu pitch for the first time as a @RealMadrid player!#WelcomeJovic | #RMTV pic.twitter.com/JcQ9SBaLy3 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 12 июня 2019 г.

Минулого тижня 21-річний Йович підписав 6-річний контракт з Реалом, перейшовши з Айнтрахта за 60 мільйонів євро. У новому клубі сербський нападник заробить 70 мільйонів євро за всі роки контракту.

Повідомлялося, що Реал офіційно представить ще одного літнього новачка, Едена Азара з Челсі.

У минулому сезоні Йович взяв участь в 48 матчах Айнтрахта у всіх турнірах, забивши 27 голів і віддавши 7 результативних передач.

Йович допоміг Айнтрахту вийти в півфінал Ліги Європи, де Орли лише в серії пенальті програли майбутньому переможцю турніру Челсі. У чемпіонаті Німеччини Айнтрахт фінішував на 7 місці і в наступному сезоні знову гратиме в Лізі Європи.

Реал закінчив попередній сезон на третьому місці турнірної таблиці Ла-Ліги, поступившись Барселоні й Атлетико.

Джерело - Офіційний сайт Реала.