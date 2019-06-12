Реал офіційно представив нового футболіста

Нападник Лука Йович офіційно представлений як футболіст Реала.
Про це передає офіційний сайт Королівського клубу.
Презентація сербського форварда пройшла на стадіоні Реала Сантьяго Бернабеу.
☝🏟 The moment Luka Jović stepped out on to the Bernabéu pitch for the first time as a @RealMadrid player!#WelcomeJovic | #RMTV pic.twitter.com/JcQ9SBaLy3— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 12 июня 2019 г.
Минулого тижня 21-річний Йович підписав 6-річний контракт з Реалом, перейшовши з Айнтрахта за 60 мільйонів євро. У новому клубі сербський нападник заробить 70 мільйонів євро за всі роки контракту.
Повідомлялося, що Реал офіційно представить ще одного літнього новачка, Едена Азара з Челсі.
У минулому сезоні Йович взяв участь в 48 матчах Айнтрахта у всіх турнірах, забивши 27 голів і віддавши 7 результативних передач.
Йович допоміг Айнтрахту вийти в півфінал Ліги Європи, де Орли лише в серії пенальті програли майбутньому переможцю турніру Челсі. У чемпіонаті Німеччини Айнтрахт фінішував на 7 місці і в наступному сезоні знову гратиме в Лізі Європи.
Реал закінчив попередній сезон на третьому місці турнірної таблиці Ла-Ліги, поступившись Барселоні й Атлетико.
Джерело - Офіційний сайт Реала.