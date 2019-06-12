Реал офіційно представив нового футболіста

Мій профіль
Каштру очолив Шахтар
Сьогодні 15:26 744
Збірна України програла Данії у матчі відбору на Євро-2020
Сьогодні 20:39 785
УАФ просить у ФІФА додаткові квитки на фінал чемпіонату світу U-20
Сьогодні 20:22 178
Цуренко поступилася Фліпкенс на турнірі в Нідерландах
Сьогодні 19:48 161
Збірна України U-20: феноменальні цифри команди Петракова
Сьогодні 16:45 923
Опитування. Визначаємо найкращого гравця матчу Україна - Люксембург
Сьогодні 13:23 2455
Батька фіналіста чемпіонату світу вбили терористи ДНР
Сьогодні 12:47 11984
Збірна України переграла Італію і вийшла у фінал чемпіонату світу
Вчора 20:24 5294 1
Україна - Італія 1:0. Як це було
Вчора 20:20 6153
Фонсека очолив Рому
Вчора 11:42 1685
Навколо спорту
Блоги
УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка
УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка Максим Буйдин
Сьогодні 18:38 393
Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга
Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:02 459
Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019
Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019 Максим Буйдин
Сьогодні 16:30 771
Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк
Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк Максим Буйдин
Сьогодні 15:37 635 2
Забіг Петракова після перемоги над Італією. Це можна дивитися вічно
Забіг Петракова після перемоги над Італією. Це можна дивитися вічно Максим Буйдин
Сьогодні 14:51 1836 1
Вбивчий промах Супряги, який подарував нам нервову кінцівку
Вбивчий промах Супряги, який подарував нам нервову кінцівку Максим Буйдин
Сьогодні 14:23 911 1
Сім років тому Шевченко приніс Україні перемогу над Швецією на Євро 2012
Сім років тому Шевченко приніс Україні перемогу над Швецією на Євро 2012 Valeriy Ruchka
Вчора 23:47 1113
Неймовірні емоції гравців збірної України після перемоги над Італією
Неймовірні емоції гравців збірної України після перемоги над Італією Valeriy Ruchka
Вчора 23:10 1735
Булеца виводить збірну України вперед у матчі проти Італії
Булеца виводить збірну України вперед у матчі проти Італії Valeriy Ruchka
Вчора 20:02 995
Найкраще ще попереду: Лобода емоційно відреагувала на перемогу українців
Найкраще ще попереду: Лобода емоційно відреагувала на перемогу українців Максим Буйдин
Вчора 18:19 1026
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:11 ММА Нурмагомедов і Пор'є провели дуель поглядів 6
20:55 Футбол Джулай і Босянок коментуватимуть фінальний матч ЧС-2019 U-20 між Україною та Кореєю 188
20:39 Гандбол Збірна України програла Данії у матчі відбору на Євро-2020 785
20:22 Футбол УАФ просить у ФІФА додаткові квитки на фінал чемпіонату світу U-20 178
20:07 Волейбол Перуджа офіційно оголосила про трансфер лідера збірної України 1034
19:48 Теніс Цуренко поступилася Фліпкенс на турнірі в Нідерландах 161
19:39 Футбол Національний фінал міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five відбудеться в Києві 138
19:27 Футбол Зінченко продовжить контракт з Манчестер Сіті найближчим часом 449
19:11 Футбол VAR з'явиться в УПЛ з весни 2020 року - Грімм 214
18:51 Футбол Екс-тренера Саутгемптона звинуватили в педофелії 242
18:38 Блог УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка 393
18:31 Велоспорт Фрум пропустить Tour de France-2019 147
18:11 Футбол Реал офіційно представив нового футболіста 356
18:02 Блог Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга 459
17:51 Футбол Реал зацікавився гравцем Наполі 337
17:31 Футбол Каштру: Після пропозиції Шахтаря, я захотів тренувати цей клуб 336
17:11 Біатлон Допінг-скандал у російському біатлоні набирає значних обертів 663
16:51 Футбол Календар першого кола УПЛ 2019/20 476
16:47 Футбол Російський коментатор привітав українську молодіжку та написав похвальний відгук про збірну Шевченка 881
16:45 Футбол Збірна України U-20: феноменальні цифри команди Петракова 923
16:31 Футбол Південна Корея дуже хороша команда - Бондар 337
16:30 Блог Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019 771
16:11 Баскетбол Син Коломойського підписав контракт з БК Дніпро 487
15:58 Футбол Олімпік залишиться в УПЛ - журналіст 416
15:37 Блог Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк 635 2

Реал офіційно представив нового футболіста

Сьогодні 18:11 356 0
Презентація сербського форварда відбулася на Сантьяго Бернабеу
Реал офіційно представив нового футболіста

Нападник Лука Йович офіційно представлений як футболіст Реала.

Про це передає офіційний сайт Королівського клубу. 

Презентація сербського форварда пройшла на стадіоні Реала Сантьяго Бернабеу.

Минулого тижня 21-річний Йович підписав 6-річний контракт з Реалом, перейшовши з Айнтрахта за 60 мільйонів євро. У новому клубі сербський нападник заробить 70 мільйонів євро за всі роки контракту.

Повідомлялося, що Реал офіційно представить ще одного літнього новачка, Едена Азара з Челсі.

У минулому сезоні Йович взяв участь в 48 матчах Айнтрахта у всіх турнірах, забивши 27 голів і віддавши 7 результативних передач.

Йович допоміг Айнтрахту вийти в півфінал Ліги Європи, де Орли лише в серії пенальті програли майбутньому переможцю турніру Челсі. У чемпіонаті Німеччини Айнтрахт фінішував на 7 місці і в наступному сезоні знову гратиме в Лізі Європи.

Реал закінчив попередній сезон на третьому місці турнірної таблиці Ла-Ліги, поступившись Барселоні й Атлетико.

Джерело - Офіційний сайт Реала.

#Реал, #Йович, #Азар, #презентація
Коментарі ()