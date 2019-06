Реал офіційно представив нового футболіста

Нападник Лука Йович офіційно представлений як футболіст Реала.

Про це передає офіційний сайт Королівського клубу.

Презентація сербського форварда пройшла на стадіоні Реала Сантьяго Бернабеу.

☝🏟 The moment Luka Jović stepped out on to the Bernabéu pitch for the first time as a @RealMadrid player!#WelcomeJovic | #RMTV pic.twitter.com/JcQ9SBaLy3