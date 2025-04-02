Чемпіонський болід Шумахера виставлять на аукціоні під час етапу в Монако

Чемпіонський болід Феррарі F2001 (шасі 211), на якому Міхаель Шумахер виграв Гран-прі Монако в 2001 році, повернеться до князівства, щоб бути проданим на аукціоні.

Про це повідомляє Motorsport.

Під час етапу в Монте-Карло відбудеться аукціон RM Sotheby's. Там машина "Червоного Барона", за кермом якої він виграв гонку 24 роки тому, знайде собі нового власника. Відсоток від прибутку буде перераховано до фонду "Keep Fighting Foundation", заснований родиною Шумахера.

Раніше болід був проданий у 2017 році за 7,5 мільйона доларів. Очікується, що цього разу машина має піти за набагато більшу суму. У 2017 році F2001 став першим болідом Формули-1, вартість якого на аукціоні перевищила 5 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що саме в 2001 році Шумахер востаннє став переможцем Гран-прі Монако. Всього ж на рахунку легендарного гонщика п'ять перемог на вулицях Монте-Карло (1994, 1995, 1997, 1999, 2001).

Цей болід допоміг Міхаелю виграти четвертий титул чемпіона світу та другий разом зі Скудерією. Італійській стайні він приніс одинадцятий Кубок конструкторів.

У той час як машина повернеться до центру уваги в Монако, сам Шумахер залишається поза увагою громадськості з тих пір, як він отримав черепно-мозкову травму в грудні 2013 року. Новини про стан гонщика з'являються дуже рідко, а його сім'я зберігає сувору конфіденційність.

Нагадаємо, що під час цьогорічної Гонки Чемпіонів учасники змагання вшанували семиразового чемпіона світу.