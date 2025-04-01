Були в стосунках кілька років: 66-річний норвежець отримав довічне ув'язнення за вбивство фінського хокеїста

66-річний норвежець Рольф Нордмо отримав довічне ув'язнення за вбивство 29-річного фінського хокеїста Янне Пухакка, з яким вони були в стосунках.

Про це пише Expressen.se.

Нордмо двічі вистрілив у Пухакку з дробовика. Повідомляється, що мотивом убивства стали ревнощі.

Янне кілька разів пояснював родичам, що хоче покинути Рольфа. При цьому він боявся 66-річного чоловіка. За місяць до вбивства він таки зізнався Нордмо, що зустрічається з іншим.

"Він зазначав, що якщо їхні стосунки закінчаться, це може закінчитися лише одним способом", – сказала сестра Янне під час судового засідання в березні.

У своїй книзі, яка була видана у 2022 році, Янне зізнався, що познайомився з норвезьким ветеринаром у період своєї гри у США. Сталося це у 2013 році.

Янне зробив камінг-аут у 2019 році. На професійному рівні він грав за Еспоо Блю, Еспоо Юнайтед, ТуТо та за французький Гап. Кар'єру завершив у 2018 році.