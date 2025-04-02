Ексгравець НБА: Я був у Бахмуті, коли він був в облозі

Колишній гравець кількох клубів НБА поляк Марчин Гортат зараз активно вивчає військову справу. Він також зізнався, що після повномасштабного вторгнення РФ кілька разів був в Україні, щоб передавати допомогу.

Про це він сказав в інтерв'ю Onet.pl.

"Я ніколи не був у реальних бойових діях, у перестрілці. Я не знаю, як моє тіло відреагує. Але сьогодні – навчання, отримання знань, зброя – це те, що вийшло далеко за рамки стандартного хобі.

Я був в Україні багато разів. Я бував у містах, був у Бахмуті, коли він був в облозі, і страху не було. Було багато адреналіну.

Чому я там був? Перш за все, щоб познайомитися з потрібними людьми. Також ми привезли допомогу бійцям. Як це було прийнято робити на початку війни. Я все ще роблю це донині.

Є багато хлопців, яких я підтримую. Це справжні воїни. Дві штурмові групи. Солдати, які ведуть боротьбу з початку війни і досі воюють в Україні. Це люди, які знають, що роблять. Фахівці, які справді багато пережили. Від таких людей справді можна багато чого навчитися.

Я передавав енергетичні напої, їжу, щоб зміцнити їх, дати їм щось, що допоможе їм у їхній щоденній діяльності. Ми на постійному зв'язку. Телефоную, пишу, питаю, чи все добре, як вони себе почувають.

Зараз минули часи, коли Україні була потрібна проста зброя. Зараз потрібні люди, літаки, танки", – сказав Гортат.